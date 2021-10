Mamadou Lamine Diallo (Mouvement Tekki) : « Nous allons travailler pour l'intérêt du peuple sénégalais »

Pour Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Tekki, la consigne est claire pour la coalition Wallu Senegal. Il s'agit de travailler pour l'intérêt du peuple sénégalais sans aucune arrière pensée, afin de dégager le régime de Macky Sall et apporter une nouvelle ère dans la gouvernance politique au Sénégal.



"Nous voulons avoir la victoire, il nous faut travailler pour l'intérêt du peuple sénégalais. C'est la mission que nous nous sommes assignée et nous allons la réussir afin de chasser le Président Macky Sall et tout son régime pour mettre en place une nouvelle ère de la gouvernance au Sénégal", a laissé entendre MamadouLamine Diallo...