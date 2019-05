Mamadou Lamine Diallo : « Macky Sall rêve d’être un dictateur éclairé, mais en réalité il est plus proche de Mobutu Sese Seko …»

Le député Mamadou Lamine Diallo a fait fort dans la dérision lors du vote du projet de révision constitutionnelle. Il a brûlé vif le projet de réforme constitutionnelle ainsi que ses flagorneurs.

« Je l’ai déjà dit nous sommes dans l’illégalité, cette séance elle est illégale. Elle est anti constitutionnelle. En vérité si le Président de la commission avait du courage, il aurait demandé son ajournement. Mais dans ce pays-là on est tout le temps dans l’illégalité. La façon dont on a canardé notre état civil pendant l’élection en est une preuve. Mais voilà qu’on nous dit qu’on veut un projet pour ramener un régime présidentiel, mais en réalité c’est ramener l’Assemblée à sa plus simple expression. L’argument c’est que le 1er ministre est un frein à la réalisation du programme du Président, pourquoi subitement on découvre cela, alors qu’il ne l’a jamais évoqué. En fait, c’est dire que Niasse, Abdou Diouf et lui-même Macky Sall ont été un frein à la République. Boun Dionne vous ne devez pas l’accepter. Macky n’est pas un prophète, il n’est pas votre père. Comment vous pouvez accepter cela? » En réalité, a-t-il conclu, tout cela c'est du cinéma. « Macky Sall veut les pleins pouvoirs. Il rêve d’être un dictateur éclairé. Mais en réalité il est plus proche de Mobutu Sese Seko avec qui il partage les initiales, les djinns évidement retiennent les initiales! »