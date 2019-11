Mamadou Lamine Diallo : « Je ne suis pas d’accord avec votre politique visant à chercher partout des blocs »

Lors de son temps de parole durant l’examen du projet de budget du ministère du pétrole et des énergies, le leader de Tekki, Mamadou Lamine Diallo, a demandé à l’Etat de se prononcer sur le décret 2012 597 du 19 juin 2012 qui disait que PetroTim est une filiale à 100% … Et il est doté d’une expérience avérée dans le domaine de l’énergie. Le député s’est posé la question de savoir si l’Etat confirme cette affirmation.



Le leader de Tekki dit ne pas être d’accord avec la politique du gouvernement dans le secteur du pétrole visant à chercher un peu partout des blocs sachant que, selon ses propos, le pétrole est au Sénégal depuis les années 60 et que le gaz de la commune de Gadiaga est encore-là. Le député demande à l’État dans la foulée de ne pas se précipiter et de trouver une ambition d’avoir un Pétrosen exemplaire…