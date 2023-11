Mamadou L. Diallo remet plus de 3000 parrainages à Abdoulaye Dièye qui lance : " À Thiès, il y a des politiciens qui sont obsolètes qu'il faut actualiser"

Après avoir tourné le dos à Idrissa Seck, Mamadou Lamine Diallo a choisi le leader de "Siggi Jotna"/ BBY, Abdoulaye Dièye pour l'accompagner dans la cité du rail. En guise de confirmation, Mamadou Lamine Diallo président du mouvement "Jam Ji" vient de remettre plus de 3000 parrainages au leader de "Siggi Jotna". "Ce qu'Abdoulaye Dièye fait en termes d'investissements sur le plan social est l'équivalent des budgets des trois mairies de Thiès", a laissé entendre l'ancien maire de Thiès-Nord.

Prenant la parole, Abdoulaye Dièye a magnifié le choix de Mamadou Lamine Diallo qui a décidé de l'accompagner. Pour lui, " Mamadou Lamine Diallo occupe une place importante sur l'échiquier politique de la cité de par sa générosité, son expérience et son engagement". " Vous avez vu juste, vous avez fait le bon choix, celui de la continuité, celui de l'émergence du Sénégal, celui d'élire Amadou Bâ à la tête du pays. Mamadou Lamine Diallo est un artisan qui porte cette cité dans son cœur. Tu as de l'ambition et de la vision pour le développement du Sénégal", a fait remarquer Abdoulaye Dièye. Qui signale qu'à Thiès, il représente l'avenir de la cité du rail. "Il y a des logiciels (des politiciens) qui sont obsolètes qu'il faut actualiser", a-t-il déclaré. Il a aussi tressé des lauriers au Président Macky Sall, qui, selon lui, n'est intéressé que par le développement et la stabilité du pays. Poursuivant, Abdoulaye Dièye de souligner : " Amadou Bâ peut être rassuré que Thiès a choisi le camp de BBY. Thiès va renverser la tendance et sera ce fer de lance qui va gagner l'élection de 2024".