Mamadou Kassé, DG de la SICAP SA et son Association ANKA WOULI dotent l’Hôpital régional de Tambacounda d’équipements de protection individuelle

C’est dans l’enceinte de la gouvernance de Tambacounda et en présence de Monsieur le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé, du Préfet de Tambacounda, du médecin Chef de région et de la Directrice de l’hôpital régional de Tambacounda, qu’un important lot de combinaisons médicales a été reçu de l’Association ANKA WOULI que préside Monsieur Mamadou Kassé, Directeur Général de la SICAP SA et par ailleurs, élu municipal et départemental de Tambacounda.







Mme Ndèye Traoré Fofana, porte-parole du jour et Idrissa Laye dirigeant la délégation, sont revenus sur la portée de cette action dans un contexte marqué par l’impact négatif fort de la pandémie sur le personnel de santé dans la région avec plusieurs agents de santé testés positifs au coronavirus. Selon eux, c’est une manière pour l’Association de marquer sa solidarité au corps médical qui est en première ligne du combat contre la COVID-19, rappelle Idrissa Laye qui dit relayer les propos de leur Président Mamadou Kassé.







Le Gouverneur de région visiblement très satisfait du geste de soutien du Directeur Général Mamadou Kassé, l’a magnifié en ces termes : « C’est avec un plaisir réel que je préside cette importante cérémonie de remise d’équipements de protection individuelle qui nous sont envoyés par un cadre ressortissant de la région de Tambacounda et il s’agit en l’occurrence du Directeur général de la SICAP SA qui au-delà de sa fonction, s’est toujours signalé aux côtés du Comité régional de gestion de l’épidémie comme un ressortissant de la région de Tambacounda qui a décidé d’être aux côtés des populations ».







Le Gouverneur a également précisé que ce geste n’est qu’une suite des longues et sensées actions que Monsieur Mamadou Kassé a déroulé depuis la déclaration de la maladie dans notre pays et sa survenue dans notre région de Tambacounda. Il poursuit « Qu’il sache qu’il est méritant et, a la reconnaissance des acteurs régionaux. Que le Donateur soit assuré du sentiment de réel de satisfaction de tous les acteurs territoriaux au niveau de Tambacounda », en assurant sa ferme intention de poursuivre la fructueuse co llaboration avec l’Association ANKA WOULI.







Pour rappel, l’Association, au-delà du Comité régional, a distribué dans le département des kits de nettoyage et appuyé en denrées non périssables, plusieurs ménages, daaras et autres établissements recevant des enfants.