Mamadou Kassé, CT à l'Ofnac sur les caisses illicites dans la gendarmerie : " Si l'information est avérée, il y a nécessité de prendre les dispositions pour que de telles situations ne prévalent dans ces structures là..."

Après la sortie médiatique du commandant de la gendarmerie territoriale, le général de brigade, Moussa Fall, dénonçant l'existence de 3 caisses illicites alimentées par un " racket" organisé dans les brigades de gendarmerie, c'est au tour de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption ( Ofnac) de se prononcer sur ce qui est désormais considéré comme un scandale dans la gendarmerie.



Co-présidant un atelier d'information et d'échanges avec les membres du comité régional de développement de Thiès sur la déclaration de patrimoine, le conseiller technique, par ailleurs chargé de la communication à l'Ofnac, Mr Mamadou Kassé, qui répondait à une question relative à cette affaire, a indiqué que l'Office n'a pas encore pris connaissance officiellement de ce scandale, mais si l'information est avérée, l'institution prendra toutes les dispositions pour mettre fin à ce phénomène.



À noter que l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, a lancé une campagne nationale de mobilisation et de sensibilisation à la lutte contre la corruption. Celle-ci entre ainsi dans le cadre de la quinzaine nationale de lutte contre ce fléau...