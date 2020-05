Mamadou Ibra Kane sur les critères d'attribution de l'aide à la Presse : « Il y a un vide juridique »

Invité de l'émission Actu-Débat, le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal, Mamadou Ibra Kane, évoque un vide juridique concernant les critères d'attribution de l'aide destinée à la presse. " Il y a un vide juridique sur les critères d'attribution de l'aide à la presse. La loi 96-04 qui régissait le secteur de la presse, a été abrogée lors de l'adoption du nouveau code de la presse en Juin 2019. Cette loi prévoit le financement de la presse, mais malheureusement, il n'y a pas de décret qui explicite le fonds d'appui et de développement de la presse. Ce qui constitue un vide juridique relatif", précise le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal. Mamadou Ibra Kane dénonce également le processus d'attribution de l'aide à la presse et pointe un doigt accusateur vers le ministre tutelle, alors que la polémique fait au sujet du processus d'attribution des fonds destinés à l'aide de la presse...