Mamadou Diop Decroix sur loi relative à l'état d'urgence et l’état de siège : « C'est une loi qui tue la démocratie et les libertés des personnes »

Pour le député de l'opposition Mamadou Diop Decroix, avec cette nouvelle adoptée par le parlement sénégalais et relative à l'état d'urgence et l’état de siège, le président Macky Sall cherche à bafouiller les libertés démocratiques des populations sénégalaises.



"Macky Sall, son seul objectif c'est de mettre un terme à la liberté démocratique des sénégalais. Depuis 2012, le président Macky Sall est dans cette logique. Et aujourd'hui il vient encore de poser de nouveaux jalons pour bafouiller les libertés individuelles et collectives des uns et des autres. Car cette loi qui vient d'être votée, tue la démocratie".



Par ailleurs, Mamadou Diop Decroix de préciser que l'avis de l'Assemblée nationale est toujours essentiel pour le bon fonctionnement du pays. Et surtout quand le pays traverse des moments de turbulences.



À cet effet, Mamadou Diop Decroix appelle à la mobilisation citoyenne pour barrer la route au président Macky Sall dans ses tentatives antidémocratiques.



"C'est le peuple sénégalais doit prendre ses responsabilités du début à la fin. Il faut une très bonne organisation et une descente sur le terrain avec toutes les stratégies. Même s'il demande des manifestations publiques, car cela est inévitable", a précisé le parlementaire, qui semble être dépassé par l'adoption de la loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège...