Mamadou Diop Decroix rend hommage à Sidy Lamine Niasse : « Tout le monde s’accorde à dire qu’il incarnait la voix des sans-voix. »

"Sidy Lamine est un combattant. Il a fait la prison parce que tout simplement il était contre l’autocratie. Il était pour la démocratie. Il a créé des radios et de télévisions. Tout le monde s’accorde à dire qu’il incarnait la voix des sans-voix", a déclaré le leader de Aj / Pads, lors de son congrès d'investiture de ce samedi.



Les gens doivent cesser de dire que la politique n’intéresse pas Dieu, selon Mamadou Diop Decroix. Il rappelle que les criminels financiers seront punis du châtiment divin.



Qui plus est, pense, M. Diop, on doit, s’inspirant du vécu de l’ex-PDG de Walfadjri, rompre d’avoir cette hypocrite consistant à parer de vertus Sidy Lamine Niasse sans essayer de mettre en pratique ses recommandations.