Mamadou Diop Decroix (député) : "Dans cette Assemblée nationale, il y'a des personnes qui veulent brûler le pays"

Prenant la parole lors du vote du budget 2019 du ministère de l'intérieur, le député Mamadou Diop Decroix est revenu sur l'histoire politique du Sénégal. Notammnent pour sa tradition et sa capacité à tenir des élections apaisées depuis Senghor.

À quelques encablures de la présidentielle de 2019, Decroix a solennellement réitéré au ministre de l'intérieur, son appel à un dialogue sincère. Toujours selon Decroix, cet appel est d'autant plus important que " dans cette Assemblée nationale, il y'a des personnes qui veulent brûler le pays... Maintenant l'appel est lancé, dites nous ce que vous craignez et en retour, écoutez nos préoccupations concernant le processus électoral, c'est la seule voie. Conclura t'il...