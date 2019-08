Mamadou Diop Decroix (FRN) : « La prison est un galon supplémentaire pour Khalifa Sall. Il a gagné en légitimité politique et historique »

Le leader de l’AJ/PADS n’a pas manqué de marquer sa présence à la manifestation des 900 jours de Khalifa Ababacar Sall en prison. Mamadou Diop Decroix regrette ce qui arrive à l’ancien maire de Dakar dans le processus de sa détention et de son incarcération depuis 2017. « C’est une grande amertume qui m’anime. Ce genre de fait n’existe qu’en Afrique… », dit-il.



Toutefois, le membre du Front de résistance nationale reste confiant de la détermination et du courage de Khalifa Sall. « Je crois que celui qui lit sa lettre se rendra compte que 900 jours ne sont pas arrivés diminuer sa détermination et sa volonté de rester ce qu’il est. »



Decroix voit aussi du positif dans cette détention de l’ancien maire de Dakar. Il estime que ce dernier a beaucoup à gagner dans cette situation. « En Afrique, faire de la prison est un galon supplémentaire. Il a gagné en légitimité politique et historique », a-t-il laissé entendre.



Sur la sortie du président Macky Sall au sujet de la libération de Khalifa, la réponse de Mamadou Diop Decroix est claire : « Je préfère ne pas trop m’étendre sur ça. Ce qui est important au niveau du front de résistance nationale c’est que Khalifa Sall puisse être libéré et Karim puisse également être dégagé de tout ce qui pèse sur lui. »