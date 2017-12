Mamadou Diop Decroix : « De Abdou Diouf à Abdoulaye Wade on a voté sans bruit. Avec Macky Sall… »

Le député Mamadou Diop Decroix a, sans le mentionner, indiqué que des faits de vote illégaux ont cours dans notre pays lors des joutes électorales. Il s’exprimait lors du vote du budget du ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

« Dans ce pays on a toujours voté sans bruit. Mais depuis le Référendum une vague de protestation est née dans ce pays. Et si on n’y prend garde ce sera pire. C’est la raison pour laquelle je demande que ce qui a eu lieu lors des élections passées ne se reproduise plus » a-t-il demandé.