Mamadou Diop Decroix : « Ces sociétés étrangères qui sont en concurrence avec les petits producteurs mettent en péril le pays »

Selon le député opposant, Mamadou Diop Decroix, lors du vote du projet du budget du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, ces sociétés étrangères qui sont en concurrence avec les petits producteurs menacent le pays.



« Ce qui se faisait pour protéger les frontières afin que les productions soient vendues ne se fait plus. Ces sociétés étrangères sont venues s'installer pour produire et concurrencer les petits producteurs. C'est ça qui a tué le Sénégal », lance t-il.



Le parlementaire a fait savoir qu'il a perdu 10 tonnes de sa production lors de la campagne précédente...