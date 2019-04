Malversations autour de projets immobiliers sur la Petite Côte / Corruption : Filip Karel Schelhout dans de sales draps.

Selon l’ordonnance de renvoi obtenue par Libération, Filip Karel Schelhout a soutiré près d’un milliard à ses associés dans le cadre de projets immobiliers à Nianing et Pointe Sarène.

En effet, après de graves démêlés avec la justice en Belgique et un scandale immobilier sans précédant en Ukraine et en Russie, ce sulfureux homme d'affaires avait choisi de s’implanter au Sénégal à travers la société Skyalim basée à Pointe Sarène dont il était le directeur général et dans laquelle il s'était associé avec Khady Diouf et Souhaïbou Diagana qui occupaient les postes de présidente du conseil d'administration et de directeur général adjoint.

Suite à de graves malversations financières portant sur près d'un milliard de Fcfa, Filip Karel Schelhout a fait l'objet d'une plainte pour escroquerie et abus de biens sociaux. Entendu sur les faits objet de la plainte par la brigade de gendarmerie de Mbour, il n’a rien trouvé de mieux à faire que proposer une somme d’argent aux gendarmes pour échapper à la justice sénégalaise. Ce alors qu'il était déjà en garde à vue. le commandement de brigade, tout en refusant de prendre la somme proposée, a ajouté les faits de corruption dans le dossier.

Après son placement sous mandat de dépôt et l’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux et corruption active.

C'est ce 1er avril qu'il sera édifié sur son sort, sauf report. On apprend que pour se tirer d’affaire Filip Karel Schelhout a fait venir au Sénégal des avocats étrangers pour assurer sa défense.