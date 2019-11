Maltraitance des talibés : "Serignes daara" et parents au banc des accusés

La situation va de mal en pis, en ce qui concerne les conditions d'existence des talibés au sein des "Daaras". Il sont souvent victimes de tortures et d'actes méprisants. En effet, tenant compte de plusieurs témoignages et dénonciations, les "serignes daara" sont le plus souvent accusés d'être les auteurs d'actes de barbarie envers leurs talibés. Récemment, une vidéo amateur a montré le vrai visage de ces personnes malveillantes qui auraient pour habitude d'enchaîner les enfants qui leur sont confiés. Cet acte inique dévoilé au yeux du public anime les débats dans les média.

Cependant, même si ces "serignes daara sont désavoués et blâmés, les parents de ces enfants innocents devraient être les premiers à être condamnés, selon certains citoyens.

Toutefois l'État est encore une fois interpellé pour sanctionner ces personnes, même si des bienfaiteurs se joignent au combat en apportant leurs soutien à ces enfants si innocents.