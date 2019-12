Maltraitance des enfants : La société civile invite l’Etat à adopter « une série de mesures holistiques »

Plus jamais de violence à l’égard des enfants : c’est le cri de cœur des organisations de la société civile. Cela fait suite aux remous liés à l’affaire des enfants enchaînés à Ndiagne par leur maître coranique. Les OSC ont exprimé toute leur désolation face à cet acte qu’ils qualifient de traitements inhumains.

Ils l’ont fait savoir cet après-midi au cours d’une conférence de presse. À l’issue de laquelle, ils ont signé une déclaration commune concernant la protection des droits des enfants.Dans ledit document, Raoul Latouffe et Cie ont proposé un certain nombre de points pour mettre fin aux abus et à l’exploitation des enfants talibés. À ce titre, le sociologue Mamadou Mao Wane qui est membre de la société civile, a fait savoir qu’il urge d’adopter « une série de mesures holistiques ».