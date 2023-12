Maltraitance des Personnes âgées au sein des familles : les aînés du Sénégal expriment leurs maux...

La maltraitance des personnes âgées au sein des familles est un problème réel qui passe souvent inaperçu. Le problème est profondément ancré dans les familles, la société et dans les cultures, ce qui le rend difficile à résoudre.



Les formes d'abus les plus courantes comprennent l'exploitation physique, émotionnelle et financière et la négligence. La violence physique implique généralement des actes de violence, tandis que la violence psychologique peut se manifester par de la négligence ou de l'isolement (en cas de maladie). Ces formes de maltraitance peuvent avoir de graves conséquences durables sur les victimes, affectant leur santé mentale et physique.



C’est dans ce sens que le Conseil national des aînés du Sénégal, avec l’appui du centre de recherche de l’hôpital de Fann, a entrepris une campagne de sensibilisation sur ce phénomène.



Et pour ce faire, le conseil a posé ses valises dans la commune de Yoff ce 6 décembre 2023 au sein de la mairie pour discuter et partager des expériences concernant la maltraitance des Personnes âgées au sein des familles, avec les dignitaires, les imams, délégués de quartier et les autorités municipales.



Dans son entretien avec la presse, le président du conseil national des aînés du Sénégal, monsieur Mame Biram Faye, a rappelé les différentes formes de maltraitance que subissent les Personnes âgées au sein des familles et assure que les conséquences que cela engendre, commencent à être inquiétantes.



Pour finir, Mame Biram Faye interpelle les autorités gouvernementales à mettre plus de moyens financiers pour aider les personnes âgées. Il interpelle aussi les parlementaires à mettre enfin en place des lois qui protègent cette couche sociale...