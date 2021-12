Malicounda : Le maire plaide pour l’abrogation du dispositif juridique qui régit les villages de reclassement social devenu obsolète.

Pour la prise en charge de certaines maladies à l’image de la lèpre, les autorités avaient mis en place des sites de recasement dans certaines localités. Cela, pour limiter la contamination de certaines maladies. Aujourd’hui, avec l’éradication de ces maladies et le développement de la science, il est arrivé que ces zones de reclassement ne sont plus ce qu’elles étaient et sont occupées par les populations. Une situation qui a poussé le maire de Malicounda, Maguette Sène, à plaider l’abrogation des textes juridiques qui régissent ces villages de reclassement social qui, aujourd’hui, sont devenus obsolètes.



‘’Il est extrêmement important de rappeler que ce dispositif juridique qui régit les villages de reclassement social est devenu obsolète dans la mesure où la situation ne se présente plus comme elle était. C’est une loi qui ne se justifie plus. Et je crois que le ministre chargé du développement communautaire a pris le taureau par les cornes et effectivement il y a un projet de loi pour l’abroger. Et je crois que la procédure est très avancée’’, a déclaré M. Sène qui était le parrain de la 9e édition de la Journée mondiale des personnes handicapées. Une manifestation organisée par l’Association des handicapés moteurs de Mbour.