Malicounda : Le bol d’air de la mairie au profit des parents d’élèves

La rentrée des classes est, chaque année, une véritable équation pour les parents d’élèves, du fait des importantes dépenses qu’elle engendre.

À Malicounda, les populations ont été soulagées à ce sujet par le Conseil municipal qui a dégagé une enveloppe pour se payer des fournitures et du matériel didactique.

‘’Une enveloppe globale de 20 millions de nos francs a été mobilisée par la commune de Malicounda pour s’offrir ces matériels didactiques et ces fournitures. Quant à la distribution des fournitures, elle a été confié aux directeurs des écoles’’, a confié le maire Maguette Sène qui procédait à la remise symbolique des lots.

‘’Cet après-midi nous sommes venus perpétrer une tradition. Une action dans le domaine de l’éducation qui est devenue une tradition du point de vue des actions que le Conseil municipal de Malicounda mène à l’endroit des populations à savoir la distribution de fournitures scolaires et de matériel didactique à l’endroit de nos enfants, des écoliers, des écoles élémentaires et maternelles de Malicounda’’.

Pour la municipalité, c’est pour favoriser un démarrage effectif, dès la rentrée des classes et alléger la charge financière aux parents que cette action sociale a été mise en œuvre. ‘’Pour nous ‘’Ubi tey, jaang teey’’, n’est pas un slogan, c’est devenu une réalité. Nous nous évertuons chaque année, à mettre à la disposition de nos enfants les fournitures scolaires qu’il faut avant que les classes ne démarrent. C’est extrêmement important puisque cela va soulager les parents et contribuer à ce que les élèves puissent aller, comme il faut, à l’école et permettre aux enseignants de démarrer les enseignements dès l’ouverture des classes’’.