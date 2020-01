Malicounda : La politique d’approvisionnement en eau du président Macky Sall plébiscitée...

Le Président Macky Sall, dans le cadre de sa politique d’accès universel à l’eau potable a doté la commune de Malicounda de 2 forages (l’un au village de Takhoum et l’autre au village de Mboulème) pour un coût total de 300 millions de francs CFA financés par le biais de la coopération coréenne.

Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’eau et de l’assainissement était venu aujourd’hui inaugurer l’un de ces ouvrages installés dans le village de Takhoum, peuplé d’environ 6.000 âmes.

Les populations, par la voix de leur édile Maguette Sène, Maire de Malicounda, ont exprimé leur soulagement relativement au calvaire qu’ils vivaient pour accéder au liquide précieux et ont ainsi vivement exprimé avec gratitude leur satisfaction à l’endroit du Président Macky Sall et de la Corée représentée par son Ambassadeur.

Dans la même dynamique, le ministre Serigne Mbaye Thiam de même que le directeur de la Dmta, par ailleurs maire de Malicounda, sont revenus largement sur la politique du président Sall qui viserait à résoudre définitivement la problématique de l'accès à l'eau...