Malick Mbaye Représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre : « A New York le President Macky Sall a été un brillant et courageux avocat de l'Afrique »

" Dès l'entame de son discours devant la 74eme Session de l'assemblée générale des Nations-Unies , le President Macky Sall a donné le ton du message du Sénégal en direction du continent africain et du monde entier.



A cette occasion il a passé en revue un certain nombre de defis en rapport avec l'actualité : la paix , la sécurité, la détérioration des termes de l'échange, l'extrémisme religieux, l'égale dignité des civilisations et des peuples entre autres .

La substance du message du Président Sall est limpide . Ce n'est pas un hasard s'il a insisté sur l'idéal des Nations-Unies compatible avec la condition humaine et opposé à l'état de guerre. D'ou son idée qui definit qui caractérise bien la paix , je cite " La paix n'est pas que l'absence de guerre , elle est aussi l'état d'esprit qui apaise et accomode" .

Ce que le Sénégal illustre fort bien. Le pays de la Teranga est en effet une terre de brassage où coexistent pacifiquement 95% de musulmans en pleine harmonie avec leurs concitoyens d'autres confessions.

Voilà ce qui fait le lit de l'exception et du modèle sénégalais .

Dans cet ordre d'idées le President sénégalais a bien profité de la tribune des Nations-Unies pour toucher du doigt les traitements inégaux appliqués aux divers conflits qui secouent la planète . En effet il est inconcevable que les crises maliennes, burkinabés ou congolaises perdurent et consomment des budgets sans aucun résultat probant a l'horizon. Ce qui interpelle les options et les résolutions de l'ONU. D'où la lancinante question courageusement soulevée par le Président Macky Sall autour d'un siège pour l'Afrique de membre permanent au Conseil de Sécurité.



Au dela des instruments institutionnels il ya une soif de développement sur le continent africain qui appelle la fin de l'échange inégal illustré par l'exportation des matières premières hors du continent au détriment de l'industrialisation de l'Afrique.



Le parrain du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique (PMSDA) a également vanté à la face du monde les vertus du dialogue qu'il applique au Sénégal et préconise à l'extérieur, notamment dans l'épineux dossier israélo-palestinien .



Voilà quelques autres axes de plaidoyer bien portés par le chef de l'Etat sénégalais a New York .



En résumé Macky Sall est allé au delà des attentes des peuples d' Afrique aussi bien dans le domaine du développement que dans celui de la paix entre les Nations."