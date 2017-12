Malick Gakou sur ce 14 décembre : « L’un des jours les plus sombres de l’histoire contemporaine du Sénégal »

Pour Malick Gakou, ce jeudi 14 décembre 2017 restera à jamais gravé dans la mémoire collective nationale comme l’un des « jours les plus sombres de l’histoire contemporaine du Sénégal ». A travers ce procès inique, commente le leader du Grand Parti, c’est la démocratie et les principes sacro-saints de la séparation des pouvoirs qui sont mis en jachère sur l’autel d’une ambition invétérée et insatiable de pouvoir absolu.

« La dictature démocratique que Macky SALL et son régime veulent instaurer au Sénégal ne passera pas. Elle trouvera sur son chemin des patriotes mobilisés et résolument déterminés pour leur barrer la route. J’engage le Grand Parti dans toutes ses composantes à se mobiliser pour le triomphe du combat pour la justice et la liberté du Député-Maire de Dakar Khalifa Ababacar SALL. C’est tout le sens de notre présence demain au Tribunal afin de manifester à Khalifa Ababacar SALL et à ses co-détenus notre solidarité agissante », s’indigne l’ancien ministre.