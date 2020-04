Malick Gakou rend hommage à Pape Diouf : « Nous perdons en toi un symbole et une référence historique »

En te rendant hommage j'ai en ligne de mire le fondement de ton inspiration et de ta légitimité profondément africaine.



Tu as dans l'oeuvre de ta vie marqué et forgé la conscience sportive de notre continent. Aucun mot n'est de trop pour saluer ta courtoisie et la grâce que tu portais si fièrement.



Tu étais l'ami de chacun et de tous. Tellement tu incarnais le bien et la persévérance. Mais je sais que même absent tu seras toujours là pour nous conseiller et nous guider vers le chemin de la dignité et des valeurs que tu incarnais tant.



Tu nous quittes dans ces moments d'incertitude et de troubles certainement pour nous rassurer et nous protéger.



C'est aussi bien un aspect de toi Mababa.

Nous perdons en toi un symbole et une référence historique.



Que Dieu t'accueille dans son paradis céleste très cher grand frère.



Malick Gakou

Ancien Ministre des Sports

President du Grand Parti.