Malick Gakou à Médina Baye : « Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass fut un érudit d'une grande dimension... »

Le leader du "Grand Parti" était ce jeudi à Médina Baye afin de présenter ses condoléances à la famille de Baye, suite au rappel à Dieu du défunt khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, de Seyda Fatoumata Zahra Niass etc...



Devant le khalife, Serigne Mahy Niass, Malick Gakou est revenu sur la dimension spirituelle du défunt en rappelant ses grandes qualités spirituelles et temporelles.



Face à la presse aussi, Mr Gakou a accepté de se prononcer sur la situation de la Covid-19 qui, dit-il, est devenu une crise économique, sociale et humanitaire. Avant de terminer sa visite, le patron du Grand Parti s'est rendu au marché central de Kaolack où un incendie s'était dernièrement déclaré...