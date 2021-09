Malick Gakou à Aliou Sall : « Le temps est venu de vous résigner car Guédiawaye vous a tourné le dos… »

Présent à l’assemblée générale des jeunesses du Grand Parti au niveau départemental, Malick Gakou est bien conscient que les dés sont jetés. Avant de donner ses impressions sur l’avenir qui doit être réservé à la ville de Guédiawaye, le leader du Grand Parti revient sur son implication dans l’avancement de la ville : « si aujourd’hui on parle de Guédiawaye, on ne peut pas ne pas parler de Malick Gakou. Je me suis beaucoup investi pour l’avancement de la ville. Les populations de Guédiawaye peuvent en témoigner. Il est temps de la reprendre des mains de Aliou Sall... »



Selon le membre de la coalition Yewwi Askan Wi, l’Alliance pour la République n’a plus sa place à Guédiawaye car, ayant montré ses limites. « Que Macky Sall, tout l’Apr et même la coalition Benno Bokk Yakaar le sachent », ajoutera le patron du Grand Parti.



S’adressant spécifiquement à l’actuel maire de la ville de Guediawaye, Malick Gakou, après avoir rappelé son attachement, son investissement et sa connaissance de Guédiawaye, sera catégorique à l'endroit de Aliou Sall : « Il demeure clair que la ville vous a tourné le dos! »



Pour réussir l’objectif consistant à remettre la ville entre les mains de la coalition Yewwi Askan Wi, Malick Gakou entend mener le combat politique avec ses alliés, mais compte également sur la mobilisation des militants du Grand Parti, particulièrement les jeunes et les femmes de Guédiawaye.