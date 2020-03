Malick Gakou : « J’ai dit au président de la République notre détermination à l’accompagner dans le combat contre le coronavirus. Mon parti va voter la loi à l’assemblée nationale »

Le leader de Grand Parti a été la deuxième personnalité à rencontrer le président Macky Sall ce matin au palais. À sa sortie d’audience, Malick Gakou de dire que ce combat est un combat collectif et que l’attitude du président Macky Sall est à saluer. Il a félicité le chef de l’État pour les mesures prises, mais a aussi appelé les sénégalais à le soutenir. Il indique qu’aucune position partisane ne doit être manifestée car ceci est un combat national.



Malick Gakou de dire que le coronavirus menace l’avenir du pays et qu’il faut que tout le pays se lève pour se battre comme un seul homme afin de venir à bout de ce virus.



Le leader de Grand Parti dira qu’il convoquera une réunion avec les responsables de son parti qui compte 3 députés à l’Assemblée nationale, pour que la loi soit votée, car elle est pour l’intérêt du pays.



Il indiquera que ses jeunes seront déployés dans tout le territoire national pour sensibiliser les populations sur les mesures d’hygiène.



Il a prié pour que le Sénégal arrive à bout de ce virus dans les plus brefs délais.