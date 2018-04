Malick Gackou lance le "Pass" à l'assaut du PSE : « Le Pass va battre le président Sall dès le 1er tour »

Le Grand parti a lancé la cérémonie officielle de présentation du Plan Suxxali Sénégal (PASS) ce 11 avril 2018. Un programme qui se veut être un pacte de confiance et de développement socioéconomique. Le "Pass", qui a un objectif à moyen terme (2019-2024) se veut innovant et surtout alternatif. D'où la nature des secteurs et thèmes visés par ce plan : une agriculture moderne et inclusive, des services financiers de qualité, le développement du capital humain, la couverture sanitaire sur tout le territoire national avec au moins 15% du budget national, la promotion d’une industrie de transformation des produits locaux sans oublier la restauration du prestige diplomatique et de la souveraineté de l’État du Sénégal. À travers cette proposition, le président du Grand Parti, Malick Gackou, entend implanter de nouvelles réformes et mesures de bonne gouvernance.