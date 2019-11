Malick Daff après l'élimination des lionceaux : « Les gosses ont fait un bon tournoi (...) On a payé nos erreurs cash »

Malick Daff n'est pas totalement déçu du tournoi réalisé par son groupe de jeunes à l'occasion de la 18e édition de la coupe du monde de football des moins de 17 ans. Malgré une douloureuse élimination ce mercredi en huitièmes de finale contre l'Espagne (1-2.) Il a rappelé que cette sélection sénégalaise découvrait la phase finale du mondial U17, raison pour laquelle il ne fallait pas s'attendre à des résultats exceptionnels. Cependant, Daff reste conscient des manquements flagrants de son équipe qui aura marqué 8 buts pour 5 encaissés en quatre sorties couronnées de deux succès pour autant de revers.





En conférence de presse d'après match, le coach Sénégalais estime : " Il faut féliciter les gosses. Ils ont fait un bon tournoi pour une première participation à la coupe du monde (8 buts marqués pour 5 encaissés en quatre matches.) Il y'a des choses à corriger, il ne faut pas se leurrer. On a joué contre les meilleures nations du football à savoir l'Espagne et le Pays-Bas contre lesquels on a réussi. Seulement il nous a manqué par moment ce brin de chance. On fait des erreurs qu'on a payées cash ! Il y'a un travail qui a été amorcé, il faut continuer cela avec beaucoup d'humilité et de sérénité. Et, faire une évaluation profonde." Confiera Malick Daff à chaud, après l'élimination de son équipe du mondial Brésilien.