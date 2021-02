Malick Daff : « Nous avons maîtrisé le jeu... Défensivement on a été solide »

Gagner avec la manière et sans prendre le moindre but, c'est ce qu'a réussi le Sénégal ce mardi contre la Mauritanie battue 4-0 en phase de groupe. Pour l'entraîneur des lionceaux, c'était important de boucler le match sans concert de buts tout en respectant les consignes. « On a maîtrisé le jeu... Défensivement on a été solide », dira-t-il en conférence de presse d'après-match. D'après lui, contre la Mauritanie ce n'est jamais des matches faciles.

Toutefois, il serait tôt de s'endormir sur ses lauriers car la demi-finale s'approche à grands pas, soulignera t-il...