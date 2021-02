Malick Daf (coach U17) : « Malgré la Covid-19 on a su bâtir une belle équipe »

Bâtir une équipe compétitive après plus de 9 mois d'inactivité imposée par la pandémie de la Covid-19, telle a été la mission complexe confiée à Malick Daf et ses collaborateurs.



En conférence de presse, l'entraîneur des Lionceaux U17 est longuement revenu sur cette longue et minutieuse reconstruction ainsi que ses différentes phases dont la concrétisation a été la qualification à la CAN U17 Maroc 2021.



Et, la conservation du titre gagné en 2018 et puis en 2021 par les Lionceaux. Avec cette nouvelle génération très prometteuse, le Sénégal pourrait se permettre d'avoir des ambitions légitimes concernant la conquête de la CAN U17...