Mali : une attaque terroriste pourrait être planifiée à Bamako ce week-end alerte les états unis

L'ambassade des États-Unis au Mali a lancé une alerte à l’endroit de leurs compatriotes présents sur le territoire malien. En effet sur le site de l’ « US Embassy in Mali » il est fait état de la possibilité d’une attaque terroriste dans la capitale Bamako.

« L'ambassade des États-Unis au Mali informe les citoyens américains qu'une attaque terroriste à Bamako pourrait être planifiée ce week-end de vacances et viser des lieux fréquentés par les Occidentaux, notamment des ambassades, des hôtels et des restaurants » dit en substance l’alerte.

Elle continue en conseillant aux citoyens américains de continuer à faire preuve de vigilance pendant leur séjour au Mali, de rester vigilants dans les endroits fréquentés par les touristes/occidentaux, de revoir leurs plans de sécurité personnels, de garder un profil bas et d'être conscients de leur environnement. Il leur a été conseillé de garder un moyen de communication (téléphone cellulaire, etc.) sur eux en tout temps.