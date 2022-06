Mali: un policier tué dans l'attaque d'un commissariat dans le Sud (police)

Un policier a été tué et un autre blessé par arme à feu lors de l'attaque d'un commissariat de police dans la ville malienne de Fana (sud), a annoncé vendredi la police malienne.



L'attaque a été perpétrée dans la nuit de jeudi à vendredi par des "individus armés non identifiés", a indiqué la police dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.



"Après plusieurs échanges de tirs, les assaillants ont été mis en déroute grâce aux efforts conjugués" des policiers, de soldats et de gendarmes, selon le communiqué.



Fana a été 2018 et 2021 le théâtre d'une série d'assassinats non élucidés, lors desquels les victimes ont été décapitées, selon le parquet de la ville. Dix décapitations ont été dénombrées dont certaines présentent les caractéristiques d'un rituel, selon la même source.



Fana est, comme le sud, plutôt préservée par les agissements jihadistes, les violences intercommunautaires et les exactions de toutes sortes qui sévissent depuis des années dans le nord et le centre.