Mali : quelle similitude avec le Sénégal !

Après le discours officiel de démission d’IBK, les militaires putschistes regroupés au sein du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), ont égrené une kyrielle de griefs étonnamment identiques à tout ce qui a été dénoncé tout au long du septennat de Macky Sall. Les causes de ces dénonciations sont revenues avec plus d’acuité dans ce second et dernier mandat obtenu dans des conditions les plus douteuses de l’histoire politico-électorale de ce pays. En écoutant la lecture de la déclaration du CNSP malien, on a l’impression qu’il s’agissait du Sénégal, au vu de la très grande et étonnante similitude. Un ami guinéen nous disait, lui aussi, avoir cru que c’étaient les maux de la République de Guinée qui étaient étalés. Cela peut vouloir dire que les peuples de l’Afrique de l’Ouest souffrent des mêmes maux, à quelques exceptions près, car ayant des dirigeants aux comportements presque identiques.



Au fait, d’un à sept, que dénoncent les putschistes du CNSP malien à la suite du M5 ?







1-« La faiblesse de l’autorité de l’État » : au Sénégal, l’État n’est fort que pour mater les manifestants politiques de l’opposition ou de la société civile. Les jeunes de Mbacké et d’autres localités, en plus des transporteurs et chauffeurs, ont plié l’État du Sénégal en un temps record, malgré la dangerosité de l’épidémie actuelle, on s’en souvient encore. De plus, quand il faut défendre les intérêts du Sénégal, nous sommes faibles, en attestent les contrats miniers, pétroliers, gaziers etc., contrats qui livrent le Sénégal pieds et poings liés aux multinationales occidentales en ne nous laissant que des broutilles.







L’exaspération, puis la démission de Thierno Alassane Sall en est une parfaite illustration. Je ne citerai même pas l’exemple d’un Macky Sall qui se rend en Mauritanie pour aller y signer des contrats avec le président Aziz, juste après que les forces mauritaniennes auront tué nos braves pêcheurs de Guet-Ndar. Quelle faiblesse ! Des sénégalais sont souvent tués dans la diaspora, mais l’État sénégalais ne se contente, à la limite que du rapatriement des corps au lieu d’une pression sérieuse pour faire justice à ces compatriotes d’un patriotisme rare. Nous sommes tombés trop bas, d’où notre isolement diplomatique. Oui les sénégalais peuvent dénoncer avec les putschistes maliens la faiblesse de l’autorité de l’État.







2-« Le clientélisme politique » : Le premier marqueur du règne de Macky Sall reste sans aucun doute le clientélisme politique érigé de façon ostentatoire, en honteuse méthode de gestion. Qui ne se souvient pas de la fameuse interview qu’il avait accordée depuis Kaffrine à la presse où, interpellé sur la transhumance politique qu’il avait bénie, répondre d’une manière désarçonnante ? Ne disait-il pas avec une dose de comédie, que la transhumance était plutôt un « feeling » ? Ce malheureux anglicisme utilisé pour dédramatiser la chose, a malheureusement produit l’effet contraire, et Macky Sall n’a jamais arrêté.







Au contraire, il a continué de plus belle. La liste est tellement longue que j’en choisirai juste deux cas : en pleine pandémie de Covid-19, n’a-t-il pas décrété la nomination de certains politiciens en ménopause comme PCA à la tête de structures qui n’ont pas du tout besoin de ces éternels chasseurs de primes ? N’était-t-il pas question, dans la même foulée où les hôpitaux étaient débordés, où nos compatriotes étaient terrassés par le Covid, d’un décret très polémique qui allouait des millions en plus de grands avantages aux anciens présidents du CESE à la retraite comme traitement ? Pourtant, le discours le plus en vue de son début de règne était « une gestion sobre et vertueuse » Je n’ai même pas besoin de citer toutes ces nombreuses institutions inutiles qu’il a ressuscitées dans le seul dessein de recaser une clientèle politique sans intérêt pour le Sénégal. Maintenant nous savons tous que c’est un simple slogan. Quelle supercherie politique ! Oui les sénégalais peuvent dénoncer avec les putschistes maliens le clientélisme politique.







3-« La gestion familiale des affaires de l’État » : Si Wade a été éjecté par les sénégalais, c’est moins par ses réalisations que par une très mauvaise gouvernance caractérisée par la captation des ressources publiques par une caste de politiciens véreux. C’est aussi et surtout la présence de la famille dans les plus hautes sphères de l’État. Encore que la famille de Wade qui était aux commandes était moins nombreuse comparée à ce que nous voyons depuis 2012. La famille présidentielle actuelle, du reste très large des deux côtés (belle famille y compris), n’est pas seulement présente. Elle a complètement envahi le pouvoir.







Des deux côtés de la famille présidentielle (Sall comme Faye), l’essaimage est telle qu’on peut ne pas être surpris si on en venait à nous dire que les chiens et les chats de la famille aussi allaient prendre leur place dans le wagon de gouvernance du pays. On n’a jamais vu un tel envahissement de l’État par la famille présidentielle. Que dire de son parti qui n’a aucune limite dans la république, pour celui qui avait bercé nos oreilles naïves de « ce sera la patrie avant le parti »? Les réunions de l’APR continuent à se faire au palais. A l’étranger, les certaines missions diplomatiques sénégalaises font les honneurs aux militants de l’APR et ignorent les autres sénégalais. Maintenant nous savons tous que la patrie avant le parti n’est qu’un simple slogan destiné à berner ce peuple. Quelle supercherie politique ! Oui les sénégalais peuvent dénoncer avec les putschistes maliens, la gestion familiale des affaires de l’État







4-« La gabegie, le vol et l’arbitraire devenus vertus »: Le nombre de scandales depuis 2012 dépasse celui cumulé des gestions précédentes. Pourtant, le régime est toujours resté zen. Ces scandales, tout le monde est maintenant convaincu qu’ils resteront sans suite depuis que le chef nous a révélé qu’il mettait son coude sur certains dossiers. Cette déclaration est, en soi, un scandale dans un État de droit, sans parler des scandales en questions sans réponse parce que sans question. Quant à l’arbitraire, il a écrit ses pages les plus hideuses sous l’actuel régime.







Les exemples de manifestations hostiles interdites ne se comptent plus au moment où les tenants du régime et leurs flatteurs font tout ce qu’ils veulent en toute impunité : trafiquant de faux médicaments gracié, trafiquant de faux billets membre du parti présidentiel libre, des accusations de vol et de détournements faites par d’éminents membre du parti présidentiel contre des membres du même parti présidentiel sont restés sans suite. Quelle supercherie politique ! Oui les sénégalais peuvent dénoncer avec les putschistes maliens, la gabegie, le vol et l’arbitraire devenus vertus.







5-« L’éducation nationale piétine et même patauge, la santé est aux plus offrants » : le régime actuel a organisé, dès son arrivée, deux grand-messes dans le secteur de l’éducation : les Assises de l’Éducation et la Concertation Nationale sur l’avenir de l’Enseignement Supérieur en avril 2013, avec de belles résolutions. Ainsi, le peu d’espoir que certains s’étaient permis d’avoir, a très vite fondu, car le gouvernement, non content de ne pas appliquer la thérapie issue du diagnostic fait lors de ces Assises, a tout simplement décidé d’administrer l’euthanasie au secteur de l’éducation en réduisant les budgets de tous les établissements publics jusqu'à l’Enseignement supérieur pour un secteur qui était en agonie et sous perfusion. Tout le monde connaît la suite avec le non-respect des engagements pris avec les travailleurs ayant engendré des grèves à répétition. Le secteur de la justice lui, y est toujours avec le SYTJUST qui, depuis deux mois demande le respect des accords. Quant à la santé, elle est elle-même malade et le covid est non seulement venu le révéler à ceux qui refusaient de le comprendre, mais aussi de l’achever. Oui les Sénégalais aussi disent avec les putschistes maliens que l’éducation piétine et même patauge et la sante est aux plus offrants.







6- « des élections contestées » : Le régime actuel excelle dans l’organisation de scrutins pourris : le referendum de 2016 et la présidentielle de 2019 en sont la preuve et tout le monde se souvient encore des contestations ayant suivi ces scrutins. Quand aux élections locales, le régime refuse tout simplement de les organiser, et cela dure depuis juillet 2019. Oui les Sénégalais aussi disent avec les putschistes maliens qu’ils souffrent d’élections contestées.







7-« les atteintes aux droits fondamentaux, les répressions, la liberté et la sécurité des citoyens, la lutte contre la corruption » : les organisations des droits humains n’ont jamais autant dénoncé les abus, atteintes aux droits fondamentaux, les répressions et autres atteintes à la liberté que sous le régime actuel, malgré les belles résolutions distribuées partout. La liberté a très souvent été prise à partie et continue à l’être sous ce régime liberticide. Quant à la corruption, elle est devenue endémique. Le rang du Sénégal dans l’indice de perception de la corruption est des pires. Le Forum Civil se trouve même au bord de la rupture dans sa croisade pour la transparence, car ce pays aura été aussi rarement nébuleux dans sa gestion que sous ce régime.







Que n’a-t-il pas dit sur sa volonté de transparence dans la gestion ? N’a-t-il pas déclaré que la CREI « était pour eux et l’OFNAC pour nous », le « nous » entendu au sens du régime actuel lui-même, tout ceci pour garantir une meilleure gouvernance loin de la corruption. Que nenni ! Quelle supercherie politique ! Oui les Sénégalais aussi dénoncent avec les putschistes maliens, les atteintes aux droits fondamentaux, les répressions, les atteintes à la liberté et à la sécurité des citoyens et surtout la corruption devenue une maladie congénitale dans ce pays.







Basta ! Tout cela suffit ! Nous en avons marre ! A bon entendeur, salut les maliens !







Yankhoba Seydi