Mali : la Junte face à l'ultimatum de la CEDEAO.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest avait donné un ultimatum aux nouvelles autorités maliennes pour mettre un civil à la tête de la transition au Mali avant le 15 septembre. Mais visiblement, cette question ne risque pas d'être réglée avant la date butoir.



Pour éviter de nouvelles sanctions de la CEDEAO, la junte enverra ce mardi une délégation à Accra où une rencontre est prévue avec des chefs d’État de l'organisation sous régionale.



La presse malienne indique qu’un avion est déjà mis à la disposition des membres du CNSP qui feront le déplacement.



À les croire, le colonel Assimi Goïta qui préside ledit comité pourrait faire partie du voyage. Mais ce n’est pas encore confirmé.



Quoiqu'il en soit, la junte semble dans une phase difficile et ne veut surtout pas se mettre à dos la CEDEAO.



Les conclusions des concertations nationales pour la mise en place de la transition ne sont pas validées par tous les participants. Une partie du M5 RFP ne se reconnaît pas dans les conclusions des travaux accueillis par le Centre international de Conférence de Bamako et parle de détournement de ses propositions par le CNSP.



Dans la charte de la transition adoptée au terme de trois jours de discussion, il a été décidé que la durée sera de 18 mois alors que dans la première mouture, elle était de 02 ans.



Il a été aussi retenu que la transition sera menée par un président, un vice-président qui sera chargé des questions de défense, d’un gouvernement et d’un Conseil national qui fera office d’organe legislatif.