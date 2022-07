Mali: la Cédéao lève les sanctions commerciales et financières

Les leaders ouest-africains ont levé dimanche à Accra les sanctions commerciales et financières qui affectaient le Mali depuis janvier et validé le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024.



"C'est acté ! Nous avons décidé de lever les sanctions économiques et financières contre le Mali", a déclaré à l'AFP un participant au sommet de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) sous couvert de l'anonymat. L'information a été confirmée à l'AFP par un responsable de la Cédéao qui participait aussi au sommet.