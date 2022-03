Mali: l'UE a mis ses missions « en attente » et attend les garanties de la junte (Borrell)

L'Union européenne est « en attente » des garanties demandées à la junte au pouvoir au Mali pour la poursuite de ses missions de formations et a revu leurs activités, a annoncé lundi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

« Il n'est pas question que les unités de l'armée malienne formées au combat par les missions de l'UE collaborent aux activités du groupe russe Wagner », a-t-il averti à l'issue d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UE à Bruxelles.

« Nous voulons rester engagés au Mali, mais pas à n'importe quel prix », a-t-il répété.

« La situation se dégrade au Mali et nous sommes inquiets de l'engagement de Wagner à cause des exactions commises dans les pays où il a été engagé », a-t-il expliqué.

« Si les garanties demandées ne sont fournies, nous n'aurons pas d'autre choix que de revoir les activités de nos missions », a-t-il précisé. L'unanimité des Etats membres est requise pour annuler les missions européennes, a-t-il rappelé.

« Nous sommes en attente de la réponse de la junte à nos demandes et j'ai demandé aux commandants d'adapter les missions au contexte. Nous avons cessé certaines activités et nous en avons augmenté d'autres », a-t-il précisé. Les entrainements des unités maliennes ont été suspendus, a-t-on indiqué de source européenne.

L'UE a deux missions de formation au Mali, l'EUTM pour les forces armées et l'EUCAP Sahel-Mali pour la police. Le mandat de l'EUCAP, approuvé en 2015, a été prolongé au 31 janvier 2023. Celui de l'EUTM, depuis 2013, court jusqu'au 18 mai 2024.

csg/sba

© Agence France-Presse