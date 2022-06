Mali: deux Casques bleus tués par un engin explosif (ONU)

Deux Casques bleus de la mission de l'ONU au Mali (Minusma) ont été tués vendredi par un engin explosif improvisé dans le centre du pays, a indiqué le porte-parole de la mission Olivier Salgado sur les réseaux sociaux.



Les soldats faisaient partie du contingent égyptien de la Minusma, a indiqué un responsable sécuritaire. Deux autres soldats ont été blessés, a ajouté M. Salgado.



L'explosion est survenue près de Douentza (centre), sur l'axe conduisant à Tombouctou (nord). Ce sont les deuxième et troisième Casques bleus tués en trois jours. Un soldat jordanien a succombé à une attaque à l'arme légère et au lance-roquettes contre le convoi dans lequel il se trouvait mercredi à Kidal (nord).



Avec plus de 12.000 soldats déployés dans ce pays plongé dans la tourmente depuis le déclenchement d'insurrections jihadiste et indépendantiste en 2012, la Minusma est la mission de l'ONU la plus meurtrière au monde. Depuis sa création en 2013, 174 de ses Casques bleus ont trouvé la mort dans des actes hostiles.