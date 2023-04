Mali: attaque jihadiste contre un "camp russe"

Des Jihadistes présumés ont attaqué samedi un camp russe abritant de soi-disant instructeurs militaires russes, dans le centre du Mali, ont indiqué à l'AFP deux élus locaux et une source diplomatique.



Deux responsables militaires maliens ont également confirmé que l'attaque avait eu lieu dans la ville de Sévaré, dans la région de Mopti.



En 2022, la junte malienne avait commencé à travailler avec ce qu'elle appelle des « instructeurs » russes. Mais pour les opposants, il s'agirait plutôt de mercenaires du groupe Wagner.



"Nous n’avons aucun bilan pour le moment. La situation est toujours confuse. Ce sont les jihadistes qui ont visé l’aéroport de Sévaré et le camp russe qui se trouve à côté », a déclaré à l’AFP un élu de la localité sous couvert de l’anonymat.



A partir de 05H30 (05H30 GMT), quatre fortes explosions ont été entendues, suivies de tirs à l'arme automatique, ont raconté à l'AFP plusieurs personnes sur place.



De la fumée a également été aperçue près de l'aéroport. "C’est le camp des russes et de leurs avions qui ont été ciblés. Le camp se trouve près de l’aéroport. Les jihadistes ont encerclé une partie de l’aéroport. Quand ils voulaient progresser, un moment les militaires sénégalais de la minusma ont stoppé leur avancée", a déclaré à l’AFP un autre responsable local.



Selon lui, "les Jihadistes ont encerclé une partie de l'aéroport." Il a indiqué que les soldats sénégalais de la mission de l'ONU au Mali, la Minusma, ont pu momentanément ralentir l'avancée des Jihadistes.



Le camp de la Minusma s'étend sur quatre hectares de terrain à côté de l'aéroport et du camp de l'armée malienne qui abrite les Russes. Un responsable de la Minusma s'est refusé à tout commentaire lorsqu'il a été contacté par l'AFP.



De son côté, une source militaire malienne à Sévaré s’est contentée de déclarer à l’AFP, : "Nous faisons face à Sévaré à une attaque terroriste. Nos hommes sont sur le terrain".



"C’est une +attaque complexe+ qui a nécessité véhicule piégé, technique de guérilla . Nous reviendrons pour le bilan", a déclaré une autre source militaire.



Le Mali est soumise à une crise sécuritaire depuis que des insurrections jihadistes et séparatistes ont éclaté dans le nord du pays en 2012.



Il est dirigé depuis août 2020 par une junte militaire, qui a rompu une alliance de longue date avec la France et d'autres partenaires occidentaux associés à la lutte contre le Jihadisme et s'est tournée militairement et politiquement vers la Russie.