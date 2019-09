Mali : Un immeuble s’effondre et fait 15 morts

C’est dans la nuit du dimanche 01 au lundi 02 Septembre 2019 que la catastrophe s’est produite dans un immeuble inachevé, situé dans la capitale Malienne, à Bamako et qui abritait quelques dizaines de personnes, nous informe-t-on sur Rfi. C’est ce Lundi, dans les décombres de l’immeuble à la recherche d’éventuels survivants que « les investigations ont donné un bilan lourd de 15 morts » fait savoir le maire.



Des riverains fustigent la manière inadéquate dont est construit cet immeuble : « c’est un bâtiment pas bien construit. Ce n’est pas bon du tout », clament-ils. Aussi, ils critiquent « la passivité de l’Etat contre ces quartiers d’une précarité sans précédent » informent nos confrères. Une occasion dans ce cas, de revoir les plans de construction et leur approbation.



Une enquête est toutefois en cours et le gouverneur de la ville affirme que le propriétaire n’avait pas l’autorisation officielle de construction avant de rappeler les propriétaires à confier leurs constructions aux spécialistes et ingénieurs habilités...