Mali : Trois jours de deuil national après une double attaque terroriste dans le Centre.

Le nouveau président de la Transition au Mali, Bah N’Daw a décrété 3 jours de deuil national. Les drapeaux seront en berne à partir de demain jeudi 15 octobre sur tout le territoire malien.



Cette décision prise au cours du 2e Conseil des ministres du gouvernement de Transition, fait suite à la double attaque terroriste survenue dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 octobre dans le Centre du pays.



Des hommes armés ont attaqué la base des Famas située à Sokoura, dans le cercle de Bankass, non loin de la frontière avec le Burkina Faso et s’en sont pris aux militaires appelés en renfort.



Des civils qui étaient dans un bus ont aussi péri dans la foulée de ces attaques attribuées au Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM).