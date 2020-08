Mali : « Toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels, des biens... » (Col. Major Ismaël Wagué, CNSP)

Le comité national pour le salut public (CNSP), suite à la démission, mardi, du président malien Ibrahima Boubakar Keïta, a fait une déclaration ce 19 août pour s’adresser au peuple malien.



Les Forces armées maliennes se sont emparées du pouvoir, ce mardi 18 août 2020. Après ce forfait, le colonel Major Ismaël Wagué, s'est adressé à ses compatriotes en tant que porte parole du CNSP pour les rassurer du rétablissement de la stabilité du pays.



Le comité a d’emblée invité les populations à vaquer librement à leurs occupations et leur demande de reprendre tranquillement leurs activités.



L’organisation militaire invite également les fonctionnaires à reprendre le travail dès le jeudi 20 août et tient à rassurer que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels, des biens ainsi que des lieux de travail.



Le porte-parole des forces militaires a notamment appelé à arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, le colonel major Ismaël wagué avertit que tout contrevenant fera l’objet de sanctions.



Il a aussi renseigné que le comité prendra toutes les mesures s’inscrivant dans le strict respect de la discipline militaire à l’égard de tout porteur d’uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket et d’exactions de paisibles citoyens maliens.



Le comité a toutefois insisté sur le fait d’avoir zéro mort et zéro blessé lors de ses activités contrairement à certaines allégations qui évoquent 4 morts et 10 blessés.