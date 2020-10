Mali: Soumaila Cissé et Sophie Pétronin en route pour Bamako (Officiel)

L’homme politique malien Soumaila Cissé devrait arriver à Bamako dans les prochaines minutes, en provenance du nord du Mali, précisément de Tessalit, non loin de la frontière avec l’Algérie.



Le leader de l’URD a été libéré en même temps que la française Sophie Pétronin par les djihadistes du groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al Qaida. Cette libération fait suite à celle de plus de deux cents des leurs par les autorités maliennes.



Leur libération a été annoncée par le compte twitter officiel de la présidence malienne qui renseigne que « les ex otages sont en route pour Bamako »



Depuis le mois de mars dernier, Soumaila Cissé est entre les mains des djihadistes qui ont attaqué son cortège alors qu'il était dans la zone de Niafunké, dans le nord du Mali. Quant à la travailleuse humanitaire française, elle a été enlevée en 2016, à Gao.