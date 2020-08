Mali : Réouverture de certaines banques ce jeudi après une 48h de fermeture

Le pays connaît depuis le mardi 18 août une crise politique sans précédent, des centaines de milliers de maliens manifestant leur contentement après la prise du pouvoir par l’armée.



Dans un avis adressé à la clientèle, la Banque nationale de développement agricole (Bnda), qui a annoncé mardi l'arrêt de ses services, informe que ses guichets vont rouvrir ce jeudi 20 août sur toute l’étendue du territoire national.



L’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (Apbefm), expliquant notamment que de nouvelles mesures de sécurité ont été décidées avec les autorités pour la protection des établissements bancaires.



La Cedeao avait décidé mardi de l'arrêt des transactions commerciales et financières entre le Mali et les autres pays membres de l'institution sous-régionale.