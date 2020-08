Mali : Rencontre de courte durée entre le CNSP et la délégation de la CEDEAO.

L’ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan et sa délégation sont arrivés à Bamako, ce samedi 22 août, en début d'après-midi.



Accueillis par le Colonel Malick Diaw et le Colonel Major Ismael Wagué, respectivement 1er vice-président et porte-parole du Comité national pour le salut national, du nom des militaires qui dirigent actuellement le Mali, ils ont été conduits à leur hôtel.



Comme convenu, ils se sont entretenus avec les représentants de la Minusma et de l’UA avant leur rencontre avec le CNSP au ministère de la Défense et des anciens combattants.



Selon les médias locaux, les discussions avec les militaires au pouvoir n'ont duré qu'une trentaine de minutes. A leur sortie, ils n'ont pas fait de déclaration, renseignent les mêmes sources.



Goodluck Jonathan a été dépêché au Mali pour s'entretenir avec les militaires qui ont poussé Ibrahim Boubacar Keita hors du pouvoir. L’organisation régionale ouest-africaine a condamné ce coup d’Etat et demande le rétablissement immédiat du président déchu dans ses fonctions. Une exigence qui sans doute, a été abordée lors des brèves discussions de cet apres midi.



La délégation de la CEDEAO sera reçue à Kati, la ville où se trouve le QG du CNSP et où sont gardés en détention plusieurs personnalités de l’ancien régime, parmi lesquelles le Président IBK et son premier ministre, Boubou Cissé.