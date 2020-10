Mali : Oublié dans le gouvernement de transition, le M5 RFP se rebelle...

Le Mali a un nouveau gouvernement. Le président de la Transition a choisi les hommes et femmes qui composeront l’équipe de Moctar Ouane. Mais le mouvement du 05 juin –Rassemblement des forces démocratiques n’est pas en phase avec les actes posés par les nouvelles autorités maliennes.



Dans un texte signé Choguel Maiga, ce mouvement contestataire dont la mobilisation a abouti à la destitution du président IBK par l’armée, dément avoir un représentant au sein du gouvernement.



Par ailleurs, le M5-RFP « regrette profondément que son souci constant d’une transition réussie n’ait pas été compris et pris en compte ni au moment des journées de concertations sur la Transition, ni pour la désignation du Président et celle du Premier ministre de transition et encore moins pour la mise en place du gouvernement intervenue alors que sa délégation était en discussion avec le Premier ministre ».



Selon Choguel Maiga, le chef du gouvernement avait pourtant donné des « assurances » au M5-RFP avant de « mettre en attente la délégation jusqu’à l’annonce-surprise de la composition du nouveau gouvernement ».



Fort de ce constat, le M5-RFP dénie à l’équipe de Moctar Ouane toute légitimité pour porter la rupture tant souhaitée avec le système qu’il a combattu, encore moins le changement auquel le peuple malien aspire. Un combat que le mouvement compte mener à terme, selon le communiqué de Choguel Maiga.



« Pour ce faire, le M5-RFP, fort de l’engagement de toutes ses composantes, sans exclusive, à œuvrer inlassablement pour la réussite du processus du changement, appelle ses Militantes, Militants et Sympathisants à rester mobilisés dans l’attente de ses mots d’ordre pour une rupture véritable avec l’ancien système, pour un changement réel par la Refondation du Mali », conclut son porte-parole.