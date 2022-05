Mali / Opération Maliko et Kélétigui : Les autorités maliennes dressent un bilan de 56 terroristes neutralisés, 08 interpellés et 02 morts côté Fama enregistrés et 10 blessés.

L’état-major général des armées du Mali communique qu'après plusieurs semaines de ratissage dans les régions concernées par le terrorisme, les Fama ont tué plusieurs terroristes. Ainsi, selon le communiqué remis à la presse, les FAMA continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kélétigui.



Dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes auteurs de l’incident des infrastructures étatiques de Molobala, les assasins d’un agent de la douane et de 2 bénévoles à Bougala-Sikasso et les pyromanes du DCAP de Kléla, de même que le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés.



Dans la région de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibourou, Kamissara, Borom et Madina Sacko et les tirs d’artillerie suivis de fouilles dans la forêt de Troungalé et les collines de Tola ont fait le bilan suivant : 16 terroristes neutralisés, 08 terroristes interpellés, divers matériels détruits y compris des motos, des engins de fabrications d’EEI, des armes et munitions, 03 AK 47.



Par contre sur le théâtre Est de l’opération, des frappes ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de N’Dackiavec la destruction d’un pick-up et la neutralisation de 08 terroristes.



Au théâtre centre, l’opération a permis la destruction d’un important plot logistique opérationnel du 24 avril 2022 dans le secteur de Niasso-Sebe et Sossobe-Togoro a permis de recueillir d’importants renseignements. Et côté FAMA, deux morts sont enregistrés, 10 blessés et deux engins endommagés. Le bilan côté ennemis passe à 22 terroristes neutralisés, du matériel saisi.



Dans la région de Ségou, l’exploitation des renseignements a permis de cibler des réseaux de renseignements terroristes faisant côté ami 01 engin endommagé et 10 terroristes neutralisés et un nombre important de matériel endommagé.