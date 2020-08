Mali : Mort de quatre soldats dans le Centre.

Au Mali, alors que des militaires se sont emparés du pouvoir central à Bamako, l’armée continue de compter ses morts dans la lutte contre le terrorisme.



Ce samedi, un véhicule des militaires appartenant au Garsi (Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention) a sauté sur un engin explosif improvisé. Quatre d'entre eux ont perdu la vie dans l'explosion et un autre est grièvement blessé, selon une source militaire citée par l’AFP.



L’explosion qui a coûté la vie à ces éléments du Garsi a eu lieu dans la région de Koro, non loin de la frontière avec le Burkina Faso.