Mali : Mise en place dès ce mercredi, d’un collège de désignation des personnalités et organes de la transition (CNSP)

Au cours d’une conférence de presse tenue ce mercredi à Kati, le porte-parole du Comité national pour le salut du peuple a annoncé la mise en place dès ce mercredi d'un collège pour choisir les personnalités et les organes de la transition.



Selon la charte issue des concertations des 10, 11 et 12 septembre, en son article 3, la transition sera composée de trois organes, le président, le Gouvernement et le Conseil national.



L’article 04 de la charte de transition dispose que le président de transition est choisi par un collège de désignation mis en place par le CNSP.



Lors de leur rencontre avec la CEDEAO au Ghana, les militaires ont souhaité que le président de la Transition soit issu des rangs des forces de sécurité et de défense. Ce à quoi l’organisation sous régionale s’est opposée. Les chefs d’État ont exigé la nomination d’un président civil tout en menaçant d’imposer au Mali un embargo total si les militaires ne se soumettent pas à cette nouvelle injonction.