Mali : Meiya Tirera prend sa retraite après avoir décroché le bronze à l’Afrobasket de Dakar

À 33 ans, et 14 années passées au sein de la sélection féminine de basket Malienne, Meiya Tirera (1m87, ailière) a décidé d’arrêter. Une fin de carrière qui tombe pile avec la fin du 24e Afrobasket féminin qui se déroulait à Dakar. Tirera l’une des doyennes de la Team Mali, aura quand même décroché une dernière médaille de bronze, avant de quitter les parquets.



Tournant avec une moyenne de 14.2 points, 7.2 rebonds et 2.4 passes décisives / match, celle qui vient de boucler son 7e Afrobasket (Deux médailles de bronze successives en 2017 et 2019) peut s’en aller la tête haute. « Je vais prendre ma retraite, je suis fatiguée, c’était mon dernier Women’s Afrobasket. J’ai fait ma part du travail au cours des 14 dernières années. Le moment est venu, que les jeunes Mariam (Alou Koulibaly) et Kadidia (Maiga) prennent le relai », a t-elle déclaré.