Mali : M5 – CNSP, le Clash ?

Rien ne va plus entre le Mouvement du 05 juin –Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) et le Comité national pour le Salut du peuple (CNSP).



Le mouvement contestataire qui a fait vaciller le pouvoir d’Ibrahim Boubacar Keïta avant que les militaires du CNSP n’achèvent leur combat n’a pas bien apprécié son exclusion de la grande consultation convoquée ce samedi par la junte.



En effet, les militaires qui gouvernent le Mali ont appelé à des grandes concertations au centre international de Bamako. Ils ont invité le conseil national de la société civile, le forum des organisations de la société civile, le mouvement signataire de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, le groupement des partis politiques de la majorité, le groupement des partis politiques de l’opposition et les non-alignés.



Absent de cette liste, le Mouvement du 05 –Rassemblement des forces patriotiques estime qu’il a été méprisé par les militaires et a décidé tout bonnement de boycotter la grande messe en vue de l’installation d’une transition.



Dans un communiqué sorti après la publication du communiqué du CNSP valant convocation, la coalition hétéroclite « rappelle qu’il demeure un acteur majeur » du changement intervenu à la tête du Mali et demande à « être associé au premier plan à la conception de l'architecture de la Transition… »



Mais le Comité national pour le salut du peuple a indiqué que sa démarche est à inscrire dans un esprit d’ « inclusivité ». Ces divergences de vue ne ferment pas pour autant la possibilité de retrouvailles entre les deux « alliés ». le M5-RFP a invité à une concertation urgente entre les « deux forces principales du changement ».



La junte au pouvoir n’a pas réagi explicitement mais le report de la rencontre de ce samedi est déjà un grand pas vers la conciliation…